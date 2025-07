Celjski grad je oživel

Minuli vikend se je na Celjskem gradu začela že petnajsta sezona programa Živa zgodovina.

Obiskovalci gradu bodo tako vsak vikend v juliju in avgustu, ob plačilu redne vstopnice, imeli možnost videti prikaz srednjeveškega življenja, tradicionalnih obrti, kulinariko in likovno umetnost. Dogajanje bo potekalo ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro, v primeru slabega vremena pa bo program odpadel. Ob koncih tedna se bo na grajskem dvorišču zvrstilo 8 srednjeveških društev iz Slovenije in Hrvaške, med katerimi bodo letos 3 nova. Z letošnjim poletnim programom so v soboto začeli člani skupine Druščina Zlate ostroge, v nedeljo pa so ga nadaljevali Svobodni Žovneški. Obe skupini sta vikend popestrili tudi s skupnim prikazom vojaške opreme iz 13., 14. in 15. stoletja.

Kot so pojasnili na Zavodu Celeia Celje, je program vsebinsko razdeljen po tematskih sklopih, ki vključujejo srednjeveško kulinariko, oblačilno kulturo, glasbo, ples, orožje in bojevanje ter tradicionalne obrti.

Ne prihaja pa le Živa zgodovina

Poleg Žive zgodovine pa pomemben del ponudbe na Celjskem gradu to poletje predstavljata zgodovinska tržnica in tržnica okusov. Na tržnici obrti bodo predstavljene skoraj pozabljene ročne spretnosti, kot so izdelovanje mozaikov, lesenih predmetov, nakita in zeliščnih izdelkov. Tržnica okusov pa bo ponujala izbor jedi in pijač, pripravljenih po starih recepturah, ki temeljijo na zgodovinskih virih o prehranjevanju v srednjem veku.

Poletni program zaokroža likovna galerija v grajskih prostorih, kjer se predstavljajo štirje lokalni umetniki z devetimi deli, nastalimi posebej za to priložnost. »Celjski grad v poletnem času tako ponuja celosten program, ki presega klasični ogled in vzpostavlja prostor izkustvenega spoznavanja preteklosti skozi različne umetniške in rokodelske prakse,« je zaključila Tina Huremovič iz Zavoda Celeia Celje. (MH)