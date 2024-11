Celjski dijaki zahtevajo spremembe v javnem prevozu

Prepolni avtobusi in zamude. Dijaška skupnost Celje javno izrazila nezadovoljstvo nad javnim prevozom.

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa. Zavezali so se k reševanju problemov in uvedli izboljšave.

Dijaška skupnost Celje je v javnem pismu pozvala Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), da ukrepa ob nevzdržnem stanju javnega prevoza. Po njihovih navedbah je DUJPP obljubil izboljšave v javnem prevozu dijakov, a so razmere na terenu še vedno neprimerne. Celjski dijaki poročajo o prepolnih avtobusih, ukinjenih linijah in velikih zamudah, ki ovirajo njihov dostop do šole in kakovost izobraževanja.

200 pripomb in predlogi ukrepov

V samo dveh dneh je Dijaška skupnost Celje prejela več kot 200 pripomb na trenutne avtobusne povezave. Dijaki so navedli, da so linije ukinjene ali slabo usklajene, kar vodi v zamude in povečanje stresa za dijake. Posebej problematične so razmere v manjših krajih in obrobnih območjih, kjer avtobusni prevozi dijakom ne omogočajo pravočasnega dostopa do šole. Mnogi morajo vstajati zelo zgodaj ali pa zaradi zamud izostanejo od pouka, kar zmanjšuje kakovost njihovega izobraževanja. Dijaška skupnost poudarja, da gre za sistemsko težavo, ki vpliva na številne dijake po Sloveniji.

Med drugim so zapisali: »Zavedati se moramo, da je javni potniški promet hrbtenica mobilnosti za številne dijake. Če ta hrbtenica ne deluje, potem se podira celotni sistem, ki omogoča dostop do izobraževanja, socializacije in priložnosti za prihodnost.« Dijaki so predlagali ukrepe za izboljšanje prevoznih storitev. Med njimi je ponovna vzpostavitev ukinjenih linij ter izboljšana komunikacija o spremembah linij in voznih redov. Zahtevajo povečanje prevoznih kapacitet, saj so prepolni avtobusi velika težava, in prevzem odgovornosti za zamude, ki dijakom otežujejo prihod k pouku. O odzivih DUJPP pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.