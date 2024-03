Celjski dijaki na železniški postaji rešili življenje

Nesebična pomoč. Šesterica dijakov je na celjski železniški postaji nemudoma priskočila na pomoč starejšemu moškemu, ki je doživel srčni zastoj.

Temeljni postopki oživljanja. S hitrim in pravilnim ukrepanjem so rešili življenje.

Konec februarja je na železniški postaji v Celju 63-letni moški doživel srčni zastoj. Na kraju dogodka je bilo ravno v tistem času šest dijakov, ki obiskujejo Šolski center Celje ter Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Celje. V sodelovanju z drugimi očividci so nemudoma nudili prvo moč in pogumno začeli s temeljnimi postopki oživljanja (TPO). Pomoč so nudili do prihoda Nujne medicinske pomoči Celje – vozila urgentnega zdravnika in nujnega reševalnega vozila. Slednji so nadaljevali z dodatnimi postopki oživljanja, pri tem pa so dijaki še vedno sodelovali in nato ob uspešnemu oživljanju tudi pomagali pri prenosu kritično bolne osebe do reševalnega vozila.

Uporaba teorije v resnični situaciji

Ob tem je Jernej Jeromel iz enote Splošne nujne medinske pomoči Celje (SNMP) povedal, da so omenjeni dijaki ravno dan prej v srednji šoli bili deležni pouka prve pomoči, kjer so se med drugimi tudi usposabljali za izvajanje TPO. Prikazan primer uspešnega oživljanja je pokazatelj pomena poučevanja in osveščanja o temeljnih postopkih oživljanja tudi z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED), torej prepoznavi srčnega zastoja ter pravilnega ukrepanja. Prav tako je bilo to ravnanje dokaz nadpovprečne mere solidarnosti, sočutja ter pomoči sočloveku. »Vsi členi verige preživetja so bili ob tem sklenjeni, kar je privedlo do pozitivnega izhoda pri obravnavi žrtve srčnega zastoja,« je še dodal reševalec celjske SNMP.

