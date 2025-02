Celjski atlet Vid Botolin zmagal na troboju reprezentanc v Beogradu

Slovenska atletska reprezentanca je v precej okrnjeni zasedbi včeraj nastopila na troboju reprezentanc Srbije, Hrvaške in Slovenije v Beogradu. Za eno od šestih posamičnih zmag Slovencev je poskrbel član celjskega Kladivarja Vid Botolin – s časom 8:09,25 je bil najhitrejši v solo teku na 3.000 metrov. Še en Kladivarjev atlet je nabiral točke za Slovenijo. Žiga Jan je bil četrti na 800 metrov in drugi s štafeto 4×400 metrov. Ekipno so Slovenci zasedli tretje mesto. Zmagali so Srbi pred Hrvati. (Jure Mernik)

Foto: Peter Kastelic/AZS