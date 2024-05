Celjske mesnine v hrvaških rokah

Zakaj? Partnerstvo bo obojestransko koristno, saj bo omogočilo nadaljnjo rast Celjskih mesnin in tudi nove skupine, ki bo največja in najuspešnejša na področju rdečega mesa v regiji.

Celjske mesnine prehajajo v last hrvaške družbe Mesna industrija Braća Pivac. Prodajna pogodba je že podpisana in bo začela veljati po soglasju pristojnih organov, so prejšnji teden sporočili iz Celjskih mesnin.

Novi strateški partner prevzema poslovne segmente Celjskih mesnin, to so družba Celjske mesnine Z’dežele z obrati za proizvodnjo in predelavo mesa ter drugih trajnih in poltrajnih izdelkov, Pršutarna S’ Krasa ter invalidsko podjetje Celjske mesnine – Storitve. Radgonske gorice niso predmet prodaje in bodo v bodoče v izključni lasti Izidorja Krivca.

Povezujejo se!

Prodajna pogodba je z lastnikom družbe Celjske mesnine, družbo CM Invest, že podpisana in bo začela veljati po soglasju pristojnih organov.

Vstop strateškega partnerja v Celjske mesnine je po Krivčevih besedah dobra novica za podjetja, zaposlene, dobavitelje in potrošnike. Celjske mesnine so že sedaj največji odkupovalec živine in predelovalec rdečega mesa v Sloveniji. Tako bo ostalo tudi v prihodnje, je zagotovil. Več o tem pa v Celjanu.