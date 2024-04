Celjske košarkarice do 20. naslova državnih prvakinj brez poraza

Košarkarice Cinkarne Celje so do jubilejnega 20. naslova državnih prvakinj prišle brez poraza. Finalno serijo so dokončno odločile danes, ko so domačo tekmo dobile z 68:50. Finale se je tako znova končal s 3:0 v zmagah, pred tem pa so Celjanke bile od tekmic boljše tudi na 21 tekmah rednega dela in dveh tekmah polfinala, skupaj so torej odigrale 26 tekem in na vseh zmagale.

Sicer pa je za Celjankami nova odlična sezona. Tretje leto zapored so osvojile trojno krono – poleg naslova državnih prvakinj so slavile tudi v slovenskem pokalu in regionalni ligi WABA. (Jure Mernik)

Foto: ŽKK Cinkarna Celje