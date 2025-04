Celjske košarkarice 21. državne prvakinje

Košarkarice Cinkarne Celje so do 21. naslova državnih prvakinj, štirinajstega zapored, prišle brez poraza. Finalno serijo so dokončale danes v domači dvorani, ko so Triglav premagale 77:59. Finale se je tako znova končal s 3:0 v zmagah, pred tem pa so Celjanke bile od tekmic boljše tudi na 18 tekmah rednega dela in dveh tekmah polfinala, skupaj so torej odigrale 23 tekem in na vseh zmagale.

Naslov državnih prvakinj je ena od dveh lovorik, ki so ju Celjanke osvojile v sezoni 2024/2025. Najboljše so bile tudi v slovenskem pokalu, medtem ko so v regionalni ligi WABA letos po porazu v finalu končale na drugem mestu.