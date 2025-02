Celjske igralke futsala v končnico s prvega mesta

Po rednem delu Ženske futsal lige so na vrhu lestvice igralke ŽNK Celje (enajst zmag, en neodločen rezultat). Celjanke, ki branijo naslov državnih prvakinj, so v 14. krogu z 2:8 v gosteh ugnale ŠD Bloke Pletilnica. Po izenačenem prvem polčasu (2:2), so varovanke trenerja Draga Adamiča na igrišču prevladale v drugem polčasu, ko so dosegle kar šest zadetkov.

Končnica se bo začela s četrtfinalom, v katerem bodo igrale ekipe, uvrščene od tretjega do šestega mesta. Celjanke so neposredno uvrščene v polfinale. (Jure Mernik)

Foto: ŽNK Celje