Celjske grbe 2024 prejmejo …

Župan Matija Kovač bo letos podelil dva zlata, štiri srebrne, štiri bronaste in pet kristalnih celjskih grbov.

Zlati Celjski grb dobita Roman Kramer in Hedvika Zimšek.

ZLATI CELJSKI GRB

Roman Kramer prejme zlati celjski grb za predano delo pri izvedbi protipoplavnih ukrepov in strokovne prispevke pri več drugih projektih, ki imajo trajen pomen za mesto Celje.

Hedvika Zimšek prejme zlati celjski grb za 20 let požrtvovalnega prostovoljnega dela na področju paliativne – hospic oskrbe ter prispevek pri razvoju hospic dejavnosti na lokalnem in državnem nivoju.

Srebrni, bronasti in kristalni grbi

Srebrne grbe dobijo Dr. Bruno Dujič, Tina Trstenjak, Lions Klub Mozaik in Ženski pevski zbor Ljubečanke. Bronasti grbi pa bodo pripadli Miranu Rauterju, Društvo navijačev Florijani, Kolektivu gostinskega lokala Špital za prjatle in Televiziji Celje – TV Celje. Grbe bo celjski župan podelil na večerni osrednji slovesnosti v Narodnem domu. O tem, zakaj so si jih dobitniki zaslužili ter kdo so dobitniki kristalnih celjskih grbov, pa preberite v Celjanu.