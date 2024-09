Celjske atletinje znova ekipne državne prvakinje, Celjani tretji

Atletinje celjskega Kladivarja in atleti ljubljanskega Massa so v Slovenj Gradcu ubranili lanska naslova na ekipnem državnem prvenstvu. Med moškimi je Kladivar končal na tretjem mestu.

Celjski atleti so zabeležili kar nekaj zmag v posameznih disciplinah, dva sta bila najhitrejša v dveh tekih. Tia Tanja Živko je bila najboljša na 800 metrov (2:17,08) in 1.500 metrov (4:34,30), Vid Botolin pa na 1.500 metrov (4:00,82) in 3.000 metrov (8:26,12). Med ženskami so zmage zabeležile še Klara Lukan na 5.000 metrov (17:14,78), Tina Šutej v skoku s palico (440 cm), Hana Urankar v metu diska (44,51 m) in Daša Lenko v skoku v višino (162 cm), med moškimi pa Luka Janežič na 400 metrov (47,68) in Žiga Jan na 800 metrov (1:54,07). V skoku s palico je bil najboljši Celjan Robert Renner (490 cm), ki pa tekmuje za Mass. (Jure Mernik)