Celjska varna hiša večino časa polno zasedena

Varna hiša. V Celju je po večini polno zasedena.

Celjska varna hiša deluje že vse od leta 2000. V okviru Društva Regionalna varna hiša delujejo sicer tri enote – v Celju, Velenju in Slovenj Gradcu, kamor lahko hkrati sprejmejo od 16 do 18 žensk in 22 otrok.

Kot sta nam pojasnili Simona Pavletič in Tina Zorko Žerjav, strokovni delavki v celjski varni hiši, je ta trenutno popolnoma zasedena. Tako je skoraj vedno. »Tukaj ni pravila, kdaj bo hiša bolj zasedena, kdaj manj. Tega se ne da predvideti.« Manj zasedena je bila hiša le v času korone, ko žrtve verjetno niso imele zasebnosti, da bi lahko opravile klic,« sta še dodali.

Nobena težava ni nerešljiva

Varna hiša je sicer namenjena žrtvam – ženskam in otrokom – kakršnega koli družinskega nasilja.

Težave, zaradi katerih se žrtve obračajo na Varno hišo Celje, so zelo različne in so pogosto zelo težke, pa vendar ni nobena nerešljiva. »Kljub težavam se lahko vsak primer uspešno reši in se žrtvi pomaga, če je ta pripravljena na spremembo in na prekinitev nasilnega odnosa. Imamo veliko lepih izkušenj, kjer so se zadeve lepo razrešile in so ženske ter njihovi otroci, ki so poiskali pomoč pri nas, zaživeli lepo in mirno življenje,« sta pojasnili Pavletičeva in Zorko Žerjavova. Prav zaradi tega je smiselno, da se v primeru, da ste žrtev takšnega ali drugačnega nasilja, brez oklevanja obrnete nanje in poiščete pomoč.

Več o tem, s kakšnimi težavami se srečujejo stanovalci Varne hiše predvsem za tem, ko pride čas, da jo zapustijo in o tem, kaj vse se šteje za nasilje, pa preberite v časopisu Celjan. (MH)