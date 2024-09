Celjska Špica: bo vendarle postala svetovno moderen kajakaški center?

Kajak in kanu na divjih vodah je eden najtrofejnejših slovenskih športov. Svoje mesto je že davno našel tudi na celjski Špici, kjer pa so odločeni, da končno naredijo nov velik korak naprej. Neumorni predsednik Kajak-kanu kluba Nivo Celje Dušan Konda je jasen: »Vemo, kaj vse smo v Celju že zgradili, od rokometne dvorane do nogometnega stadiona, nazadnje smo prenovili atletsko stezo, … in prav je tako. Zdaj smo pa na vrsti mi.«

Organizacija nedavnega državnega prvenstva v članski kategoriji na pionirski progi na Špici je bila namenjena prav temu, da Celjani in različni odločevalci vidijo, kaj pravzaprav celjski kajakaši počnejo, da se zelo trudijo in kaj potrebujejo za nadaljnji razvoj. Zdi se, da so dolgoletna prizadevanja Konde in celjskih kajakašev o izgradnji nove proge bliže ciljni črti, kot so bila kadarkoli doslej. Konda verjame, da se stvari premikajo v pravo smer. Če bodo uspeli svoje načrte izpeljati, pa napoveduje svetovno moderen kajakaški center. veliko bi s tem pridobilo tudi Celje. Več v današnji številki tednika Celjan. (Jure Mernik)