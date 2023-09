Celjska občina v obnovo pomembnih spomenikov kulturne dediščine

Obnova. Letos celjska občina načrtuje izvedbo del za vgradnjo dvigala in zagotovitev univerzalne dostopnosti objekta ter izvedbo dela strojnice za prezračevanje objekta.

Celjska občina je pričela s 1,5 milijona evrov vredno prenovo Stare grofije, nadaljevala bo s prenovo Starega gradu in se obenem lotila tudi ureditve Grajske poti. Projekti bodo obogatili kulturno in turistično ponudbo mesta ter hkrati poskrbeli za ohranitev bogate zgodovinske in umetniške zapuščine, so sporočili z občine.

V sklopu prenove Stare grofije si želi občina vzpostaviti prostor za prikaz najdbe izjemnega pomena, antične vile s freskami. Obnova vključuje izgradnjo zunanjega dvigala in strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov, finalizacijo podzemnega objekta za zaščito arheoloških ostalin, osvetlitev arkadnih hodnikov in obnovo fasade, je poročala Slovenska tiskovna agencija.

Večina del prihodnje leto

Letos celjska občina načrtuje izvedbo del za vgradnjo dvigala in zagotovitev univerzalne dostopnosti objekta ter izvedbo dela strojnice za prezračevanje objekta. Večina ostalih del, vezanih na obnovo fasadnega ovoja in vzpostavitev novega razstavnega prostora ter klimatskih pogojev za prikaz antičnih fresk, pa je načrtovana prihodnje leto. Več o obnovah pa v aktualnem Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih.