Celjska nogometna petarda odjeknila tudi v Švici

Nogometaši Celja so na zadnjih dveh tekmah dosegli kar deset zadetkov. Po nedeljski zmagi z 0:5 v domačem prvenstvu v Stožicah nad Olimpijo je celjska petarda odjeknila tudi v Thunu v Švici. Slovenski pokalni prvaki so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo z 0:5 premagali Lugano. Zadetke so dosegli Danijel Šturm, Mark Zabukovnik, Mario Kvesić in dva z bele točke Franko Kovačević.

Povratna tekma bo naslednji četrtek na celjskem stadionu Z’dežele. Grofje so torej na pragu napredovanja v zadnji krog kvalifikacij, kjer bi se pomerili z Banikom Ostravo ali dunajsko Austrio. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje