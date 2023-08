Celjska fotografinja razstavlja v Velenju

Velenjski grad je pred dnevi povezal ogromno dobrih duš in src za otroke Madagaskarja, ki bodo z novim šolskim letom lahko še v večjem številu obiskovali šolski pouk.

Celjska fotografinja Nataša Müller in njen fotografski kolega Mitja Bostner sta pripravila prekrasno fotografsko in filmsko zgodbo z Madagaskarja. Razstavo je s plesnimi gibi modernega jazza otvorila odlična mlada plesalka Daniela Preskar, odprtje je vodila Andreja Petrovič, v glasbenem delu pa so obiskovalci prisluhnili čudoviti izvajalki madagaskarske glasbe Malali Tini Rakoto, ki je zbrane navdušila s svojim vokalom in talentom za mnogotere instrumente. Velenjski grad je utripal v znamenju umetnosti in dobrodelnosti. Nastopila je tudi znana celjska umetnica Inga Ulokina z mamo. Razstava o izgubljenem raju – Madagaskarju je imela tudi tokrat dobrodelno noto. Zbrana sredstva bosta avtorja razstave septembra predala Pedru Opeki.

