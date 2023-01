Deskarji na snegu so imeli minuli konec tedna v Banskem v Bolgariji dve tekmi v paralelnem slalomu za svetovni pokal. Od celjskih deskarjev je bil tokrat nekoliko boljši Rok Marguč, ki je zasedel 22. in 19. mesto, a je tudi on zaostal za želeno šestnajsterico, ki prinaša izločilne boje. Tim Mastnak je tokrat preizkušnji končal na 23. in 22. mestu. (Jure Mernik)

Foto: Miha Matavž

