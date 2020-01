CELJE Župan Sušnik za smrt v Bolski krivca ne bi iskal v upravljalcu cest

V nadaljevanju sojenja Marku Krajncu (v sredini), Štefanu Kuserbanju (levo) in pravni osebi Energetika projekt (zastopa jo Janko Drča, desno), ki naj bi bili domnevno odgovorni za smrt dveh mladih AMZS-jevcev pred šestimi leti v potoku Bolska na Vranskem, je sodnica Gordana Malović med drugim zaslišala župana Vranskega Franca Sušnika.

Tudi on bi vzroke za nesrečo iskal pri takratnem Arsu, zdaj Direkciji za vode, ki je odgovorna za vodotoke in so jo večkrat opozorili na slabo stanje. Sušnik je dejal, da si je usodnega jutra okoli šestih ogledal sporni predel, kjer se je pred mostom zagozdilo drevo. Na sledi vozil ni bil pozoren, saj je za tragedijo izvedel pet ur kasneje, si je pa zato pozorno ogledal fotografije, ki jih je takrat posnel, toda sledi ni opazil.

Povedal je tudi, da se je bilo tedaj preko Bolske mogoče zapeljati še po dveh mostovih, ponesrečenca pa bi v potok, ki je narasel za več kot štiri metre, po njegovem lahko zapeljala vsaj na desetih lokacijah.

Več preberite v naslednji številki Celjana.

PŠ