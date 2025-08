CELJE ZREČE Obsodili romunske tatove iz Telemacha

Na celjskem sodišču so na zaporne kazni v dolžini od šest do osem mesecev obsodili trojico Romunov, ki je marca vlomila v Telemachovo poslovalnico v Zrečah in poskušala ukrasti več telefonov, vrednotnic in gotovine v skupni vrednosti 60 tisoč evrov.

Policisti so potem, ko se je sprožil alarm, na kraju prijeli dva Romuna. Tretjega, ki je pajdaše čakal v avtomobilu, so izsledili kasneje, četrti pa jim je pobegnil in ga še iščejo.

Vsi obsojeni so krivdo priznali, sodišče pa jim je po prestani kazni izreklo tudi triletni izgon iz države.

Sodnica Gordana Malović je obravnavo opravila po video povezavi s celjskim in ljubljanskim zaporom, kajti zaradi kroničnega pomanjkanja pravosodnih policistov privedbe iz jetnišnic praktično niso več mogoče, zlasti pa ne v času dopustov.

PŠ