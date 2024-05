CELJE Znova v obtoku lažna sporočila policije

Na spletu so se znova začela pojavljati sporočila, lažno podpisana s strani vodstva policija ali drugih predstavnikov notranjega ministrstva.

»Pri prejemnikih povzročajo dodatno zmedo. Taka elektronska sporočila so pod naslovi “Sodni poziv”, “Pritožba”, “Vabilo zaradi sodne preiskave” in podobno poslana na veliko število naključnih naslovov. Tudi tu je cilj goljufov najti nekaj posameznikov, ki jih bodo navedbe dovolj prestrašile, da bodo sporočilo vzeli za legitimno in odgovorili nanj, čeprav so vse navedbe povsem izmišljene. Sporočilo je treba obravnavati kot vsako drugo neželeno pošto«, so nam pojasnili na Policijski upravi Celje.

Ob tem svetujejo, naj prejemniki ne odpirajo e-pošte neznanih pošiljateljev, naj ne odpirajo priponk ali klikajo na morebitne povezave, prejemniki naj nikakor ne pošiljajo uporabniških podatkov (gesla, uporabniška imena), kakor tudi naj ne odgovarjajo na pošto, ki je napisana v polomljeni slovenščini oziroma jo je poslal neznani pošiljatelj. Predvsem pa naj nikoli ne nakazujejo denarja, temveč naj elektronsko sporočilo označijo kot vsiljeno pošto (spam) ali pa jo preprosto izbrišejo.