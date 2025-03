Policija je včeraj obravnavala že četrti letošnji primer kraje osebnega vozila.

Znova se je to pripetilo v Celju in to v Dečkovem naselju v ulici Pod gabri, ki je skupaj s sosednjo Novo vasjo najpogostejše prizorišče kraj avtomobilov v zadnjem obdobju.

Tokrat so neznanci odpeljali vozilo Renault Captur kovinsko sive barve.

Avtomobil je bil ukraden v obdobju zadnjega tedna dni, lastnica njegovo vrednost ocenjuje na približno 10.000 evrov.

(fotografija je ponazoritvena)

PŠ