CELJE Znova pritožbe na zimsko službo

Čeprav je bilo v tej noči snežnih padavin bistveno manj, so plužno posipne enote zimske službe celjskega VOC na najbolj izpostavljenih območjih kljub vsemu bile na terenu tako zvečer, kakor v ranih jutranjih urah.

Po napovedih naj bi sneg širom regije znova naletaval popoldne in ponoči, ko naj bi ga naneslo okoli deset centimetrov.

Pritožbe so včeraj bile predvsem na stanje v Celju, ki naj bi bilo najslabše očiščeno mesto. Damjan Maček, vodja zimske službe, odgovarja: »Težko bi komentiral. Včeraj smo čez dan in na večer bili tudi v središču Celja, kjer prav tako opravljamo zimsko vzdrževanje, do večera je bilo očiščeno vse. Ulice in pločniki se čistijo po vnaprej določenih prioritetah.«

PŠ