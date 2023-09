Celje znova med nominiranci

Mestna občina Celje je v okviru letošnjega že 32. natečaja Moja dežela, lepa in gostoljubna, ki ga pripravlja Turistična zveza Slovenije (TZS), znova med tremi nominiranci za prestižno priznanje v kategoriji Večja mesta.

V zadnjih letih je Celje vselej posegalo po visokih uvrstitvah med najlepše urejenimi in gostoljubnimi večjimi mesti, lani smo tako osvojili drugo mesto.

Po tradiciji bodo zmagovalci po posameznih kategorijah znani in slavnostno predstavljeni sredi novembra na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo sredi novembra v Novi Gorici.

Kot so sporočili iz TZS, je bil letošnji natečaj eden izmed najbolj zahtevnih, saj so Slovenijo poleti prizadele najhujše poplave v zgodovini in razdejale tudi nekatere sodelujoče kraje. Ocenjevalne komisije so jih večino na srečo obiskale že pred tem, druge pa po sanaciji, zato povodenj ni vplivala na njihovo odločitev.

Komisija na obisku avgusta

Celje je komisija obiskala 1. avgusta. »V Mestni občini Celje si prizadevamo skozi vse leto skrbeti za urejeno in čisto mesto, kakovostno turistično ponudbo, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in naravnih vrednot, varovanje okolja, trajnostni in zeleni razvoj ter gostoljubnost, kar so ključni dejavniki, ki jih ocenjuje strokovna komisija. Veseli nas, da smo tudi letos komisijo uspeli prepričati s svojimi dosežki,« še pojasnjujejo na Mestni občini Celje.