CELJE Zgodbe zapornikov skozi študentsko razstavo

V Celjskem mladinskem centru so dopoldne odprli skupinsko razstavo študentov tretjega letnika socialne pedagogike v Ljubljani, ki so v celjskem zaporu opravili zaključni del projektne naloge, kjer so v ospredju zgodbe obsojencev.

Več tednov so sodelovali s skupino zapornikov, da bi spoznali njihovo življenje pred in spremembe po prihodu v zavod za prestajanje kazni, kakor tudi načrte, ko bodo nekega dne prišli izza rešetk.

»Kaj si pa ti naredil?«, je prvo vprašanje, ki ga dobi vsak obsojenec ob vstopu v zapor. Odgovor na to pa je največkrat edini podatek, ki ga vemo o obsojencu. Vedoč, da gre za nekaj več, kot le kaznivo dejanje, so si študenti zapisovali njihove zgodbe in tako vsaka slika na tej razstavi predstavlja del zgodbe tisti, s katerimi so se pogovarjali.

Razstava bo na ogled do konca meseca.

Več preberite v Celjanu.

PŠ