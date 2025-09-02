CELJE ZG.SAVINJSKA Popoplavne goljufije

Celjski kriminalisti so kazensko ovadili dve fizični in pravno osebo. Slednja si je iz naslova poplavne obnove iz leta 2023 nezakonito pridobila 3,2 milijona evrov.

Prejšnji teden so zaključili preiskavo goljufije pri pridobivanju javnih sredstev, povezanih z dodeljevanjem državne pomoči gospodarski družbi.

Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Celju.

Gre za ustaljeni vzorec pri tovrstnih kaznivih dejanjih, ko podjetje oziroma posamezniki pristojnemu ministrstvu navedejo lažne podatke in tamkajšnje uslužbence s tem preslepijo, da jim naposled odobrijo in izplačajo pomoč.

»S stroji in opremo, v višini za katero je pridobila državno pomoč, družba nikoli ni razpolagala«, so pojasnili na PU Celje.

Pri goljufiji je osumljeni osebi iz gospodarske družbe pomoč nudila druga osumljena oseba, ki je izdelala lažno cenilno poročilo v katerem je bilo prikazano, da je družbi nastala škoda na strojih in opremi v navedeni višini, do česar dejansko ni prišlo.

Julija so na sedežih treh pravnih oseb opravili enajst hišnih in dve osebni preiskavi, prejšnji teden so podali ovadbe, zagroženo je od enega do osem let zapora.

Kot razkriva portal Necenzurirano, gre za podjetje Brinečev kmečki mlin iz Rečice ob Savinji.

PŠ