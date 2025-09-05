CELJE Zdravnika sta delno razbremenila obtoženko

Celjsko sodišče je dopoldne nadaljevalo sojenje Tei Kotnik in Tilnu Novaku, domnevno odgovornima za smrt obtoženkinega dveletnega sina, ki je predlani umrl v pregretem avtomobilu pred hišo v Svetem Lovrencu pri Preboldu.

Najprej je pediater Andrej Mlakar delno razbremenil Kotnikovo, ko je podaril, da stanje otroka ni posebej izstopalo in da na podlagi dokumentacije ne more sklepati, da bi bil pokojni malček zanemarjen.

Sodišče je zatem prebralo še mnenje izvedena dentista Marka Vavpotiča. Navedel je, da je otrokovo zobovje sicer slabo vzdrževano, ohranilo pa je osnovno obliko, morfoloških sprememb ni bilo, prav tako na zobovju ni našel sledi droge Alfa PiHP, saj je o tem mamilu še vedno zelo malo podatkov.

Obramba je predlagala angažiranje izvedenca informacijske stroke v zvezi s pregledom varnostnih kamer, sojenje pa se nadaljuje 25. septembra z zaslišanjem psihiatričnega izvedenca dr. Petra Preglja.

Na sliki: obtoženka z zagovornikom Andrejem Kacem in Novakovim zagovornikom Andrejem Janežičem.

PŠ.