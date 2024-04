CELJE Zasebni zavod goljufal invalide

Celjski kriminalisti so ovadili odgovorno osebo zasebnega zavoda na našem območju, ki nudi storitve osebne asistence. Ogoljufala naj bi več invalidov, ki potrebujejo pomoč.

V obdobju 2020 do 2022 naj bi zavod izdajal račune pristojnemu ministrstvu in prikazoval, da so storitve bile opravljene. Da bi prejeli plačilo, so ponaredili tudi dnevnike dela in opise opravljenih asistenc (za več kot 7600 ur).

Na tak način je bilo ogoljufanih 18 oseb, ki ne morejo same skrbeti zase, zavod pa je neupravičeno pridobil 102 tisoč evrov.

V nadaljevanju so kriminalisti še ugotovili, da zavod več kot tridesetim zaposlenim osebnim asistentom od decembra 2022 ni izplačeval plač in na fursu poravnaval prispevkov za socialno varnost, s tem pa je delavcem in davčnemu organu povzročil nadaljnih 28.000 evrov škode.

Odgovorno osebo bodo tožilstvu ovadili zaradi kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev, ponarejanja listin in kršitev temeljnih pravic delavcev.

