CELJE Zasegli kar tri vozila

Celjski policisti so včeraj zasegli kar tri osebna vozila.

Najpr ej jim je v roke padel mlajši voznik BMW, ki je z divjanjem in objestno vožnjo v Novi vasi ogrožal druge udeležence v prometu. Ujeli so ga na Partizanski cesti pri Mestnem parku in ugotovili, da je mu je bilo vozniško dovoljenje predhodno že odvzeto, vozilo pa je bilo tehnično neizpravno.

Zaradi enakih kršitev ter vožnje pod vplivom alkohola je ponoči brez avta ostal naslednji voznik, kombi pa so odvzeli šoferju, ki mu je vozniška že potekla. Trojico čakajo še obdolžilni predlogi.

(fotografija je simbolična)

PŠ