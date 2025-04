CELJE Zaradi nevpisanih bolničarjev inšpekcija v SBC

Poleg afere z odstopom prvega nadzornika so se v celjski splošni bolnišnici ukvarjali tudi z zdravstveno inšpekcijo, ki jih je obiskala zaradi prijave, da bolničarja negovalca na kardio kirurškem oddelku nista vpisana v register zbornice zdravstvene in babiške nege.

V bolnišnici so v izjavi za javnost navedli, da pristojni inšpektorat ni našel nepravilnosti, bi se bolničarja (gre za izkušen kader) morala vpisati že predlani, a sta to storila šele konec lanskega leta, čeprav sta bila pozvana in opozorjena na posledice, tudi na možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Inšpektorat je zato zoper njiju uvedel prekrškovni postopek, na kardiološkem oddelku pa so sprožili strokovni nadzor, ki mora biti končan do avgusta.

