CELJE Zaradi gripe v bolnišnici zmanjkuje postelj

S celjske bolnišnice so popoldne dodatno sporočili, da so zaradi epidemije gripe, ki se še ne umirja, že presegli bolnišnične zmogljivosti na internističnih oddelkih in oddelku za bolezni in vročinska stanja. Vsakodnevno morajo približno 25 bolnikov iz urgentnega centra namestiti izven infektološkega ter internističnih oddelkov.

Kot dodajajo, so ob tolikšnem obsegu epidemije močno zaostreni pogoji za strokovno varno obravnavo hospitaliziranih oseb, pomagati si morajo s prerazporeditvami zdravnikov z njihovih specializiranih delovišč.

Za zdaj so prepovedani obiski na štirih oddelkih (Ginekološko-porodniški oddelek, Oddelek za bolezni prebavil, Oddelek za pulmologijo, Oddelek za hematologijo in onkologijo).

PŠ