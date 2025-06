CELJE Zapustil nas je prizadevni športni delavec Hasan Ibrić

Včeraj so se na celjskem mestnem pokopališču poslovili od Hasana Ibrića. Bil je eden najbolj požrtvovalnih športnih delavcev na Celjskem. Po kratki in hudi bolezni je umrl v 65- letu starosti.

Ibrić je bil predsednik nadzornih odborov Športne zveze Celje (ŠZC) in Tekvondo zveze Celje, desetletje je deloval kot sekretar ŠZC, bil je organizator številnih športnih prireditev v regiji ter dolgoletni trener in predsednik Športnega društva Slavko Šlander, opravljal je različne funkcije v slovenski tekvondo zvezi in športni fundaciji, gredo mu ogromne zasluge pri razvoju lokalnega športa in njegovega približevanja mladim.

Več preberite v Celjanu.

PŠ