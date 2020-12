CELJE Zaporniki brez okužb

Tesno zaprta jetniška vrata so pripomogla, da med celjskimi zaporniki in priporniki letos ni bilo nobene okužbe s koronavirusom.

» Trenutno imamo dober položaj, saj nihče od zaprtih ali zaposlenih ni okužen«, je zadovoljen direktor celjskega zapora Tomaž Bračko.

Zaprtim osebam so še vedno prepovedani izhodi in obiski, kar jim zlasti v predprazničnem času povečuje stisko. Pod vodstvom zaporniške vzgojne službe so zato zagotovili dodatne aktivnosti, kot so razne delavnice, športni turnirji po skupinah, šahovsko tekmovanje in dobrodelne aktivnosti.

Bračko še pove, da zaprti zelo korektno prestajajo kazen zapora ali pripor. »Razumejo položaj in vedo, kaj se zunaj dogaja, smo pa tudi v nenehnem stiku z njimi, pojasnjujemo jim določene odločitve. Izrednih dogodkov nimamo.«

PŠ