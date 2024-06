CELJE Zaplesalo in zapelo 200 Slovencev iz tujine

Popoldanska pripeka je bržčas botrovala, da se včerajšnje prireditve Dobrodošli doma na Krekovem trgu ni ogledalo več Celjanov.

Gre za najštevilčnejšo manifestacijo kulturnega udejstvovanja Slovencev, ki živijo izven naših meja. Teh naj bi bilo po ocenah Jasmine Ilić Draković, glavne tajnice Združenja Slovenske izseljenske matice kar okoli pol milijona, razpršeni pa so skoraj po vsem svetu. Skoraj na vseh celinah – od Avstralije preko ZDA, Južne Amerike in Evrope – so tudi povezani v različna kulturna društva in združenja.

Včeraj se jih je predstavilo okoli 200 iz dvanajstih kulturnih društev (pevskih in folklornih), namen srečanja pa je bilo tudi utrjevanje vezi in slovenske zavesti, kar je v govoru izpostavil tudi minister za zamejce Matej Arčon, ki je v ospredje postavil tudi sodelovanje med slovenskimi kraji, ki pripravljajo tovrstne prireditve (v petek so jo pripravili tudi v Ljubljani), za prihodnje leto pa je v Novi Gorici napovedal generalko vsled kandidature tega mesta za evropsko kulturno prestolnico (v povezavi z italijansko Gorico). »Pomen Slovencev, ki bivajo izven naših meja, je zelo velik, predvsem pa so ti ljudje tudi zelo narodnostno zavedni.«

PŠ