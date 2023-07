CELJE ŽALEC Končana preiskava o onesnaženju vodovoda

Celjski kriminalisti so zaradi povzročitve splošne nevarnosti iz malomarnosti kazensko ovadili 59-letnika, zaradi opustitve dolžnega nadzorstva nad zakonitostjo ravnanja pa še 53-letno osebo.

Obe sta iz žalskega komunalnega podjetja in naj bi bili odgovorni, da se je lansko jesen z oporečno vodo zastrupilo okoli 500 občanov, vsak peti je iskal zdravniško pomoč v urgentnem centru, 29 so jih zadržali v bolnišnici.

V sistemu zajetja in priprave pitne vode je po ugotovitvah preiskovalec prišlo do izpada kloriranja in s tem do onesnaženja.

PŠ