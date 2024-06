S celjske policijske uprave so sporočili, da bodo zaradi posedovanja orožja in nepravilnega hranjenja ovadili 31-letnika z območja Žalca.

V hišni preiskavi na njegovem domu so ugotovili, da je bil oborožen kot Rambo. Našli brzostrelko in puškomitraljez s pripadajočima nabojnikoma in repetirno puško z risano cevjo.

Ovadbo si je prislužil zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, prekrškovni postopek pa ker orožja ni hranil skladno s pravili.

PŠ