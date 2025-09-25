CELJE Zadeva “otrok v avtu” znova preklicana

Zaradi znanih težav s privedbami zaprtih oseb, za katere v zaporih ob pomanjkanju pravosodnih policistov ne morejo zagotoviti spremstva, so dopoldne tik pred zdajci preklicali nadaljevanje glavne obravnave v zadevi »otrok v avtu«.

Na sodišče iz celjskih zaporov namreč znova niso uspeli privesti soobtoženega Tilna Novaka, partnerja Tee Kotnik – oba sta domnevno odgovorna za smrt obtoženkinega dvoletnega sina predlanskega junija, ki je zaradi pregretja umrl zaprt v črnem BMW pred stanovanjsko hišo v Sv. Lovrencu pri Preboldu.

Danes bi morali zaslišati izvedenca psihiatrične stroke, kaj več bi tudi moralo biti znanega o manjkajočih posnetkih nadzornih kamer, saj sodišče ne razpolaga z materialom, posnetim v kritičnem času.

Kdaj bodo lahko razpisali naslednji narok, ta hip ni znano. Obtožencema očitana kazniva dejanja še ne bodo tako kmalu zastarala, bodo pa decembra potekli priporni razlogi in se bosta odtlej lahko branila s prostosti.

