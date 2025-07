CELJE Začetnik divjal po naselju

Celjski prometni policisti so na Mariborski cesti včeraj prestregli voznika začetnika, ki so mu v naselju izmerili hitrost kar 131 kilometrov na uro. Ostal je brez vozniškega dovoljenja, stopiti bo moral pred sodnika in poravnati 1200 evrov globe.

Med kontrolo prometa na avtocesti pa jim je v roke padel voznik tovornega vozila, ki je vozil občutno preobremenjen. Vozilo je tehtalo skoraj osem ton, največja dovoljena teža v tej kategoriji pa znaša 3,5 ton. Tovornjak so izločili iz prometna, šoferju pa izrekli 1000 evrov globe.

PŠ