CELJE Začetek študijskega leta na FKPV z Dnevom osebnih spoznanj

Z včerajšnjim Dnevom osebnih spoznanj so na celjski Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV) začeli novo študijsko leto. Izvedli so ga pod naslovom Študij in poslovni izzivi, udeležilo pa se ga je okoli sto slušateljev.

Gosta sta bila direktorica Inkubatorja Savinjske regije Sonja Majcen in predavatelj Vinko Zupančič, soustanovitelj Zavoda Traven.

Zbranim sta spregovorila o prednostih podjetništva, pa tudi da je večji zaslužek pogojen z večjim tveganjem, uspeh pa ni vselej povezan z dobro poslovno idejo.

PŠ