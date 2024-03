CELJE Začenjajo se Marčni sejmi

Na celjskem sejmišču se danes začenja druga letošnja sejemska prireditev.

Organizator, družba Celjski sejmi, je pod isto streho in pod skupnim motom »narava in zdravje« združil peterček tematsko in vsebinsko raznolikih sejmov, poimenoval pa jih je pod imenom Marčni sejmi.

Poleg že uveljavljenih sejmov Altermed&Flora, Api Slovenija, Festival kave in Dnevov lovstva se letos pridružujejo tudi Dnevi športnega strelstva.

Sejem bo prav zato odprl predsednik slovenske strelske zveze Ljubo Germič, do nedelje pa se bo na njem predstavljalo 253 razstavljalcev iz 18 držav.

PŠ