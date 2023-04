CELJE Začenja se MIS ’23

Na celjskem sejmišču Golovec se dopoldne začenja Mednarodni industrijski sejem (MIS). Do vključno petka se bo predstavljalo 319 razstavljavcev iz 15 držav, prireditev pa naj bi po prepričanju organizatorja družbe Celjski sejmi v marsičem presegla tradicionalni jesenski Mednarodni obrtni sejem.

Sejemski dvojček je zelo specializiran in je tematsko razdeljen na področji industrije in lesarstva, gre pa za največjo strokovno sejemsko prireditev v Jugovzhodni Evropi, ki si jo je lani ogledalo 13.700 obiskovalcev.

»Sejmišče se bo za štiri dni prelevilo v eno največjih tehnoloških središč v Sloveniji z najsodobnejšimi in tehnično dovršenimi stroji, napravami in aparati, industrijskimi roboti in aplikacijami. Razstavljeni stroji bodo ves čas delovali, videti bo moč njihove izdelke. Prvič se tukaj predstavljajo podjetja iz Turčije, Litve, Belgije, Španije in Švice, vsi so direktni razstavljavci«, izpostavlja vodja sejmov Špela Peras Podpečan.

Na otvoritvi pričakujejo gospodarskega ministra Matjaža Hana, danes bodo že podelili tudi sejemska priznanja.

PŠ