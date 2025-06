CELJE Začenja se glasovanje o participativnem proračunu

Z jutrišnjim dnem se v Celju začenja glasovanje o izvedbah projektov prvega participativnega proračuna. Trajalo bo do 29. junija.

Mestna občina je v te namene rezervirala 250 tisoč evrov, občani pa lahko glasujejo o 115 predlogih, ki bi jih želeli uresničiti v svojih soseskah, in še devetih, ki ji je prispevala skupnost mladih.

Prispele predloge sta pregledali občinska uprava in komisija za participativni proračun. Vsi projekti morajo biti izvedljivi v prihodnjem letu, vrednost posameznega mora biti med tisoč in 30 tisoč evrov (za mlade do deset tisoč evrov).

Glas lahko zainteresirani, starejši od 15 let, oddajo na portalu Celje po moje oziroma v prostorih MOC in na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.