CELJE Začenja se 57. MOS

Od jutri do nedelje bo Celje znova v znamenju MOS-a. To bo že 57-ta izvedba te največje sejemske prireditve v regiji Alpe-Adria, prireditev pa bo tokrat v znamenju trajnosti.

Številke so letos nekoliko nižje. Renata Košenina, vodja poslovne enote Sejmi v družbi Celjski sejmi, ob tem pojasnjuje. »Neposredno se bo predstavilo 650 razstavljavcev s 1100 blagovnimi znamkami iz dvajsetih držav. Smo približno pri enakih številkah, kot v preteklih letih, vendar smo glede na obseg sejma zadovoljni. Pomembna sta nam zlasti kakovost razstavljavcev in njihov odziv, kakor tudi odziv obiskovalcev. Številke so zgolj posreden podatek.«

MOS naj bi letos obiskalo 65 tisoč obiskovalcev, kar je približno toliko, kot lani.

PŠ