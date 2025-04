CELJE Začela sta se MIS in KOMOT

»Krožno gospodarstvo, učinkovito ravnanje z odpadki, digitalizacija in avtomatizacija so močne vezi med panogami, ki jih ta sejem uresničuje.« Tako je med drugim na včerajšnji otvoritvi Mednarodnega industrijskega sejma in sejma komunalne opreme KOMOT v Celju poudaril gospodarski minister Matjaž Han.

Dodal je, da v predelovalnih dejavnosti deluje več kot 21 tisoč naših podjetij z 226 tisoč zaposlenimi, ki letno ustvarijo 42 milijard evrov prihodka.

Zaradi velikega zanimanja so organizatorji na celjskem sejmišču postavili še tri montažne dvorane, tako da se v desetih (in še na zunanjih površinah) do petka predstavlja 370 razstavljalcev iz 36 držav.

PŠ, foto: Domen Jančič