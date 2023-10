Celje: začela se je Štajerska turneja Poharske komedije z Radiem Rogla

Sinoči je v Kinu Metropol Celje odmevalo od smeha in dobrih energij. Poharska komedija je prvič prišla s podeželja v večje mesto in doživela odličen sprejem občinstva, ki je popolnoma zasedlo celjski mestni kino. S filmom so prišli tudi mnogi ustvarjalci, igralci in drugi člani filmske ekipe, ki so pod vodstvom soigralca in voditelja Radia Rogla Aleša Mrzdovnika poskrbeli za dodatne salve smeha.

Za dobro voljo so poskrbeli še pokrovitelji, ki so pomagali, da so lahko mnogi naročniki časopisa Celjan prejeli brezplačne vstopnice, na dogodku pa so med obiskovalce razdelili še dodatne nagrade SloPak – živimo z okoljem, Makropol Vojnik, Lagerhof (njihov traktor ima tudi ‘vlogo’ v filmu) in Turistična destinacija Rogla Pohorje (kjer je komedija tudi posneta).

To je bilo hkrati prvo predvajanje Poharske komedije v Celju, v kino Metropol se vrača že ta petek. Štajerska turneja komedije z Radiem Rogla pa se nadaljuje v torek v Rogaški Slatini, sledita predstavi v Zrečah in Slovenski Bistrici.