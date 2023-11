CELJE Za zimsko službo poleg VOC tudi JP Zelenice

Pred napovedanimi prvimi snežnimi padavinami so s celjskem mestne občine sporočili, da se bo podjetju VOC pri pluženju in posipavanju cest v mestu pridružilo javno podjetje Zelenice.

Delo si bosta podjetji na območju Mestne občine Celje razdelili.

Služba vzdrževanja javnih občinskih cest sicer zajema 213 kilometrov javnih poti, 133 kilometrov lokalnih cest, 105 kilometrov pločnikov in pešpoti, več kot 8000 kvadratnih metrov javnih površin v ožjem mestnem jedru, dvajset tisoč kvadratnih metrov interventnih poti in 31.500 kvadratnih metrov parkirišč.

Zimska služba se vedno najprej izvaja v okolici zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, vrtcev in ostalih javnih objektov, na drugih občinskih cestah pa po vnaprej določenem prednostnem seznamu.

Z uporabo zimske opreme vozil je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na cestah višjega prednostnega razreda (glavne mestne vpadnice, lokalne mestne in zbirne ceste, kjer poteka avtobusni promet ter ožje mestno jedro) ne presega deset centimetrov, na vseh ostalih cestah (javne poti in ulice, interventne poti, javne pešpoti, pločniki in parkirišča) pa 15 centimetrov.

