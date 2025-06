Celje se je pridružilo številnim evropskim mestom, kjer je parkirnino mogoče plačevati z aplikacijo EasyPark.

Ta omogoča brezstično plačevanje s prenosnim telefonom. Sistem uporabljajo v več kot 4500 mestih, tudi v Sloveniji, v Celju pa bo stopil v veljavo s ponedeljkom in to na vseh plačljivih javnih parkiriščih mestne občine in njene družbe ZPO.

Še naprej ostaja v uporabi plačevanje parkirnine tudi preko mestne aplikacije Centralka.

PŠ