CELJE Z računa podjetja ukradli 700 tisočakov

Celjski kriminalisti preiskujejo nov primer spletne kraje denarja z računa enega od celjskih podjetij.

Goljufi so s pretkanimi metodami socialnega inženiringa in lažnim prikazovanjem dejanskega stanja pretentali odgovorno osebo, da jim je zaupala podatke za dostop do računa, nakar so z njega pobrali 700 tisoč evrov.

Lažno so se predstavljali za slovensko poslovno banko, znesek pa so nakazali na tri račune v Nemčiji in na Švedskem, in ga zatem razdrobili še na 15 računov v Španiji, Belgiji, Nemčiji ter na Poljskem in Slovaškem.

Kriminalisti so s hitrim posredovanjem uspeli rešiti velik del ukradenih sredstev, ki so jih že vrnili podjetju, storilce pa še iščejo.

PŠ