CELJE Z ministrom Poklukarjem o prometu, nasilju med mladimi in športnih prireditvah

Notranji minister Boštjan Poklukar se je v spremstvu namestnika generalnega direktorja policije Igorja Ciperleta na delovnem srečanju v Celju dopoldne sešel z vodstvo Mestne občine Celje in Policijske uprave Celje.

Spregovorili so o varnostnem položaju, težišče je bilo na prometnih razmerah zaradi obnove avtocestnega odseka, kritičnih točkar na območjih za pešce ter načrtih glede ureditve tranzitnega prometa v smeri Laškega.

Sogovorniki so se dotaknili še problematike nasilja v šolah in vloge policije pri opravljanju nalog varovanja večjih in kritičnih športnih prireditev, sicer pa je minister poudaril, da Celje velja za varno mesto.

Več preberite v Celjanu.

PŠ