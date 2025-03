Celjski policisti bodo zaradi maščevanja uradni osebi kazensko ovadili 44-letnega nasilneža, ki je med nameščanjem v prostor za pridržanje na Policijski postaji Celje z glavo udaril policista in ga lažje ranil.

V pridržanju se je znašel potem, ko se je v gostinskem lokalu v Zidanem mostu nedostojno vedel do osebja in gostov, za ukaze policijske patrulje pa se ni zmenil in se je aktivno uprl, vendar so ga uspeli obvladati.

PŠ