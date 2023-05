CELJE Z evroposlancema o evropski socialni politiki

Evropska poslanca dr. Milan Brglez in dr. Romana Tomc sta se med današnjim delovnim obiskom Celja, kjer sta se pomudila v pogovoru z novinarji in javnostjo, dotaknila predvsem socialne tematike oziroma kakšna je socialna Evropa in njen vpliv na lokalna okolja.

V ospredje sta postavila dolgotrajno oskrbo, minimalne plače, migracijsko politiko in zaščito delovnih mest, ob tem pa povedala, da se nikar ne gre zanašati, da bo EU reševala slovenske probleme, saj da je evropska povezava zelo egoistično naravnana, urejanje sociale pa prepušča državam članicam.

Med drugim sta izpostavila nujnost ureditve sistema socialnih prejemkov in njihovega nadzora, zavzela sta se proti segregaciji otrok v vrtcih in šolah, opozorila sta, da naša država žal ni destinacija za kadre, ki prinašajo visoko dodano vrednost, pri iskanju tuje delovne sile pa bomo med drugim morali iskati tudi kompromise med migracijsko in socialno politiko.

Več preberite v Celjanu.

PŠ