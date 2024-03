CELJE Z Darjo Lesjak o tem, zakaj ima CCC primat

Darja Lesjak je ena najuspešnejši managerk na našem območju in v zadnjih letih. Zdi se, kot da vodenje največjega regijskega središča Citycentra Celje (CCC), ki deluje v okviru SES (Spar Eurepean shoping center) in je nedavno obeležil 18. obletnico, opravlja z lahkoto in veliko mero preudarnosti.

Pravi, da je pri tem pomembno imeti predvsem razumevanje lastnikov in dobre poslovne partnerje. Potlej lahko prideš do točke, ko nakupovalno središče postane tudi družabno, zabavno, poslovno, otroško, modno, kulturno in še kakšno središče. Nenehna skrb za novosti in dobro počutje obiskovalcev pa verjetno zagotavljata to, kar jim mnogi zavidajo.

»Ljudje gredo tja, kjer se počutijo dobro. S tem je naša osnovna naloga izpolnjena in to štejem za uspeh. Spremljamo potrebe in navade kupcev, seveda tudi konkurenco, toda kupec je glavni, to je naše izhodišče. Brez naših najemnikov vse to ne bi bilo mogoče – delamo z roko v roki. Mnogi so že dolga leta z nami, ponudbo so znali prilagajati kupcem. Naša naloga pa je, da jim nudimo podporo, da se najemnik lahko pokaže v najboljši luči. Vključno s parkirišči, čistočo, varnostjo in celovitim upravljanjem«, je odgovorila na naše vprašanje, ali navedbe nekaterih, da je življenje v središču mesta zamrlo prav zaradi CCC, jemlje kot očitek oziroma pohvalo.

PŠ